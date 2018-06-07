7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дело о нападении на банк в Могилеве передано в суд, сообщил журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Следствие закончено. Дело передано прокурору для направления в суд", - сказал Иван Носкевич и добавил, что буквально сегодня его передают в суд.

Инцидент в банковском учреждении произошел 20 ноября 2017 года. Молодой человек приобрел сигнальный пистолет, который конструктивно был абсолютно схож с пистолетом Макарова. Он стрелял небоевыми патронами, выстрелил несколько раз в воздух в отделении банка, затем в сторону милиционеров. Его задержали и обезвредили.

Вскоре начнется суд над обвиняемым. Судебное разбирательство должно быть открытым.-0-