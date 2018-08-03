Дело о нападении с ножом на супругов в Кобрине передано в прокуратуру

3 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В УСК по Брестской области завершено расследование резонансного убийства в Кобрине молодой женщины и покушении на убийство ее мужа, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Обвиняемым по делу проходит 19-летний житель Пинска, учащийся одного из средних специальных учебных заведений Кобрина. Вечером 11 февраля на одной из улиц райцентра он напал с ножом на супружескую пару, нанеся 31-летней женщине и ее 39-летнему мужу удары ножом по различным частям тела. Женщина скончалась в реанимационном отделении больницы. Позже было установлено, что она была беременна. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь.

Обвиняемый со своими жертвами до этого знаком не был. В ходе предварительного расследования установлено, что фигурант в социальных сетях активно занимался пропагандой экстремистских действий и националистической идеологии, проповедовал национальную и религиозную розни. Также на своей странице в интернете молодой человек хранил в общем доступе видеоролики порнографического характера. Кроме того, сотрудники ГУБОПиК установили еще одну потерпевшую от его действий. В начале декабря 2017 года в дизель-поезде Брест-Лунинец он совершил хулиганские действия в отношении девушки 1999 года рождения и ее брата.

Следствие квалифицировало действия обвиняемого по ч.1 ст.130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни), ч.2 ст.343 (изготовление и распространение порнографических материалов), ч.1 ст.339 (хулиганство), п.п.6 и 14 ч.2 ст.139 (убийство), ч.1 ст.14 и п.п.1 и 14 ч.2 ст.139 (покушение на убийство) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он судим не был.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-