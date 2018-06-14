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Дело обвиняемого в незаконном обороте наркотиков гражданина Литвы направили на пересмотр

Происшествия 14.06.2018 | 20:32
Фото из архива
Фото из архива
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Новости темы Борьба с незаконным оборотом наркотиков
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14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дело в отношении гражданина Литвы, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств и перемещении их через таможенную границу Беларуси, направлено на новое судебное рассмотрение, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблсуда.

Такое решение принял Минский областной суд, рассмотрев уголовное дело в апелляционном порядке.

"Приговор суда первой инстанции отменен с направлением дела на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе судей со стадии судебного разбирательства", - отметили в пресс-службе. Причиной отмены приговора называется несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Суд Борисовского района 2 февраля 2018 года назначил обвиняемому наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией всего имущества.

Гражданин Литвы входил в международную преступную организацию, участники которой несколько лет занимались контрабандой гашиша.

Как ранее сообщали следователи, преступная организация, состоящая из нескольких объединенных интернациональных организованных групп под руководством 43-летнего гражданина Беларуси, действовала с 2010 по 2015 год на территории стран Европейского союза, Беларуси, Украины и России. Преступная деятельность тщательно планировалась и конспирировалась. Каждый выполнял отведенные ему задачи и обязанности по транспортировке гашиша с территории стран Европейского союза в Беларусь, откуда он для дальнейшего сбыта направлялся в Россию.

Уголовное дело в отношении пятерых обвиняемых, задержанных на территории Беларуси, в октябре прошлого года было передано в суд. Уголовные дела в отношении других членов преступной организации выделены в отдельное производство, проводились следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. 44-летний гражданин Литвы был экстрадирован из России в Беларусь в феврале 2017 года.-0-

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Теги
Беларусь, Литва, наркотики, суд
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