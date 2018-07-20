20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятикилометровая пробка образовалась на М1 в Дзержинском районе из-за ДТП, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ Минской области.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ не только из Дзержинского, но и близлежащих районов. "Ведут регулировочные действия. Пропускают несколько машин в сторону Бреста, несколько - в сторону Минска", - отметили в УГАИ.
ДТП произошло на трассе М1 Брест-Минск-граница России (вблизи гостиничного комплекса "Веста"). Погибли два человека, еще один травмирован. На месте происшествия все еще находятся следователи. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием, поскольку нужно провести все необходимые следственно-оперативные действия для полного выяснения обстоятельств аварии.
В ГАИ просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.-0-
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