Директор "Белэнергосетьпроекта" задержан при получении взятки в $20 тыс. - КГБ

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитетом государственной безопасности 18 сентября с поличным при получении взятки в $20 тыс. задержан директор РУП "Белэнергосетьпроект" Андрей Короткевич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГБ.
В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что посредником в получении незаконного денежного вознаграждения выступал замгендиректора РУП "Объединенное диспетчерское управление" Владимир Васильченков.
"Короткевич и Васильченков организовали противоправную схему по получению взяток от представителей коммерческих структур за создание условий для победы в конкурсах и включения в проекты оборудования поставщиков", - говорится в сообщении.
В отношении Андрея Короткевича возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК Беларуси (получение взятки), в отношении Владимира Васильченкова - по ч.2 ст.432 УК (посредничество во взяточничестве).
Подозреваемые водворены в СИЗО КГБ Беларуси и дали признательные показания. Проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия, направленные на установление всех фактов их противоправной деятельности.-0-
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