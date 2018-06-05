Директор могилевского предприятия обвиняется во взяточничестве

5 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Директор одного из деревообрабатывающих предприятий Могилева обвиняется во взяточничестве, сообщил корреспонденту БЕЛТА прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Антон Панюков.

Прокуратура Могилевской области изучила и направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего руководителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.430 УК (получение взятки). Установлено, что в 2017 году он систематически принимал взятки за благоприятное решение вопросов о перечислении денег в счет образовавшейся у предприятия перед одной из могилевских коммерческих структур кредиторской задолженности по ранее заключенному между субъектами хозяйствования договору.

После проверки материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности предъявленного обвинения и согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий. "Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана с учетом обстоятельств совершенного преступления, его тяжести, данных о личности обвиняемого и до суда останется прежней", - отметил Антон Панюков.

Уголовное дело расследовалось управлением Следственного комитета по Могилевской области. Во время предварительного расследования установлены четыре эпизода противоправной деятельности руководителя.-0-