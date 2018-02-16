Директор столичного Дворца спорта брал взятки размером до $1,2 тыс.

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взятки, которые брал директор минского Дворца спорта Сергей Пранович, достигали $1,2 тыс., рассказали в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" в КГБ, сообщает БЕЛТА.

Размеры взяток варьировались от $100 до $1,2 тыс. - в зависимости от ожидаемой рентабельности выставки или торговой точки. "Деньги поступали практически каждый рабочий день - до 20 достоверно установленных фактов в месяц", - говорится в материале. Он брал взятки всем, чем угодно: от дрели и шуруповерта до микроволновой печи, от билета на концерт до бутылки алкоголя. К слову, при обыске у него было изъято алкогольных напитков на сумму около $5 тыс.

Сергей Пранович был задержан 5 февраля с поличным в своем служебном кабинете: получал взятку за предоставление площадей дворца под очередную выставку. На сегодня известно, что задержанный с 2014 года требовал деньги буквально у всех, кто пытался воспользоваться помещениями дворца. Ему платили торговцы сладостями и организаторы кошачьих выставок, устроители концертов и поставщики оборудования, директора частных предприятий и даже спортивных команд. Из показаний потерпевших следует, что Пранович не особо мудрствовал, принуждая людей к незаконным выплатам. Он открыто говорил, что, кроме официальных сумм за аренду, необходимо предусмотреть и его личный интерес. Таким образом, он превратил взятки в систему.

К слову, требовал деньги не только у коммерсантов. Представительницам одного из монастырей за право провести на площадях Дворца спорта религиозную выставку нужно было передать $1,2 тыс. Поскольку денег у сестер не оказалось, согласился принять подношение иконой и церковной утварью, но позже посчитал, что этого недостаточно, и требовал найти деньги, чтобы провести мероприятие.

Также выяснилось, что Сергей Пранович жертвовал государственными интересами ради личной прибыли - он намеренно снижал установленную стоимость арендной площади, чтобы у арендатора остались деньги для удовлетворения личных интересов директора.

Сообщается, что директор поставил на поток и практику откатов, когда около 10% от стоимости выполняемых по заказу дворца работ или поставок шло в его карман.

За деньги от коммерческих структур он приобрел загородный коттедж и внедорожник.

Дело передано в Следственный комитет, которому предстоит детально восстановить всю картину злоупотребления служебными полномочиями и взяточничества директора.-0-