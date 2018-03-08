8 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Два человека погибли на пожаре в Витебске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Сообщение о пожаре по пр-ту Строителей поступило в МЧС сегодня около 9.00. На месте ЧП сотрудники МЧС спасли мужчину 1956 года рождения. Он доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. В одной из комнат без признаков жизни были обнаружены его супруга 1957 года рождения и сын 1979 года рождения.

"При осмотре квартиры были найдены пустые бутылки от спиртного и обгоревшие спички, которые изъяты следователями и экспертами. Причина возгорания устанавливается. Признаков криминального характера не установлено", - отметила Светлана Сахарова.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются свидетели и очевидцы. Проверку по факту пожара проводит Витебский ГОСК.-0-