8 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Два человека погибли на пожаре в Витебске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Сообщение о пожаре по пр-ту Строителей поступило в МЧС сегодня около 9.00. На месте ЧП сотрудники МЧС спасли мужчину. Он доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. В квартире без признаков жизни были обнаружены женщина и ее взрослый сын.

Следователи Витебского ГОСК вместе с экспертами проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.-0-