Два комбайна сгорели при уборке кукурузы в Брестской области

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два кормоуборочных комбайна сгорели при уборке кукурузы в Брестской области, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Первый случай произошел 11 сентября в поле у деревни Малые Орлы Столинского района. Во время движения комбайна из моторного отсека послышался треск, а затем пошел дым. Механизатор заглушил двигатель, покинул кабину машины и попытался самостоятельно потушить возгорание при помощи огнетушителей. Усилия работника ОАО оказались тщетными, и он сообщил о ЧП диспетчеру хозяйства.

По прибытии к месту происшествия первых подразделений МЧС комбайн был полностью охвачен огнем. К сожалению, технику спасти не удалось. В результате пожара комбайн КВК-800 2010 года выпуска полностью уничтожен.

Похожий инцидент случился 12 сентября в одном из сельхозпредприятий Березовского района. Около 16 часов в поле загорелся кормоуборочный комбайн КВК-800 2012 года выпуска. Техника также полностью уничтожена огнем.

Во всех случаях обошлось без жертв. Причины ЧП устанавливается.-0-