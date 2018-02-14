Два минчанина задержаны за торговлю купленными по рецепту психотропными таблетками

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция задержала двух минчан за торговлю купленными по рецепту психотропными таблетками. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Одного из них, молодого человека 1983 года рождения, сотрудники наркоконтроля Московского РУВД задержали возле аптеки по ул. Лещинского. Он продавал двадцатилетнему парню 20 таблеток трамадола и 14 клоназепама. Как показала проведенная в центральном аппарате ГКСЭ экспертиза, препараты содержат в своем составе опасное психотропное вещество, разрешенное к контролируемому обороту. Продававший их молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере - трамадол и клоназепам он получал по рецептам. Однако в соответствии с действующим законодательством такие препараты запрещено передавать третьим лицам.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до восьми лет с конфискацией имущества или без.

Еще одного продавца психотропных таблеток задержали в Первомайском районе. Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 43-летний минчанин также занимался сбытом трамадола и клоназепама. Официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская рассказала, что "из объяснений задержанного было установлено, что рецепт на приобретение таблеток он выписывал самостоятельно в одном из медицинских центров на свое имя". Препараты злоумышленник реализовывал среди людей, страдающих наркотической зависимостью. Пластинку из 10 таблеток он продавал за Br10. Во время обыска у гражданина было обнаружено и изъято 30 таблеток трамадола и 21 клоназепама. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328 УК.-0-