22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое борисовчан выманили у мужчины деньги под видом взятки в ГАИ, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Подозреваемыми признаны двое жителей Борисова - 1995 и 1989 годов рождения, которые обманным путем завладели деньгами 39-летнего мужчины. "По данным следствия, младший воспользовался доверчивостью своего знакомого, в отношении которого был начат административный процесс, а на автомобиль наложен арест из-за управления в нетрезвом состоянии. Молодой человек убедил его в наличии возможности решить ситуацию с помощью взятки, - рассказала Татьяна Белоног. - Чтобы произвести впечатление на мужчину, парень назначил ему встречу возле отдела ГАИ Борисовского РОВД. Там его старший товарищ выступил в роли компетентного должностного лица. В результате под предлогом решения вопроса о снятии ареста с автомобиля правонарушитель передал ему $200".
Когда потенциальный взяткодатель понял, что стал жертвой мошенничества, то обратился в правоохранительные органы.
Следствие устанавливает обстоятельства преступных деяний. Подозреваемые дают показания. В отношении них применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Окончательная правовая оценка противоправным действиям всех участников уголовного производства будет дана по результатам расследования.-0-
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