Двое минчан украли стоявший на улице диван

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция установила личности мужчин, которые похитили диван стоимостью около Br300. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Жительница Центрального района Минска обратилась в милицию с просьбой найти похитителей ее дивана. Правоохранителям она рассказала, что 1 октября переносила вещи из-за предстоящего переезда. Спустя некоторое время после того, как диван был вынесен на улицу, хозяйка обнаружила его пропажу. "Сотрудники милиции установили, что диван украли 56-летний ранее судимый мужчина, работающий сантехником, а также его 45-летний знакомый", - проинформировали в ГУВД.

Центральным (Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).-0-