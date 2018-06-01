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Двух валютчиков задержали в Светлогорске

Происшествия 01.06.2018 | 12:01
Фото УВД Гомельского облисполкома
Фото УВД Гомельского облисполкома

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники ОБЭП Светлогорского РОВД задержали двух валютчиков в районном центре, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Тандем был задержан 31 мая на улице Луначарского. Два брата 1972 и 1975 годов рождения обменяли местной жительнице $50 на Br100. При личном обыске, а также при осмотре транспортных средств валютчиков обнаружены и изъяты $2,1 тыс., 520 евро, 158,5 тыс. российских рублей, Br13,6 тыс.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Ранее братья неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение валютно-обменных операций.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома.

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Теги
валюта, Гомельская область, МВД, Светлогорск
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