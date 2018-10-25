Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
25 октября 2018, Чт
+5°C
Сплошная облачность EUR 2.4058
USD 2.1094
RUB 3.2133
Главное
Александр Лукашенко и Александр Турчин Лукашенко требует четкого соблюдения коллегиальности в принятии решений правительством
Президент
Лукашенко: цифровизация обеспечит более эффективную работу реального сектора экономики
Президент
Документы на $10 млн подписаны на заседании белорусско-украинского консультативного совета
Экономика
Торговля на селе: нужно уметь считать
Общество
"Собираю чемодан и переезжаю в Минск!" Продавец из Борисова выиграла столичную квартиру от "Евроопт"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
"Нафтан" в ноябре начнет выпускать дизтопливо с повышенной морозоустойчивостью
17:38 Экономика
Белорусская анимация занимает высокие позиции в мировом рейтинге - Волчек
17:35 Культура
Комсомольцы шли в бой...
17:33 Общество
В Брестской области в январе-сентябре создано 5 тыс. рабочих мест
17:28 Регионы
Социальные услуги по договору ренты в Беларуси получают 20 минчан
17:26 Общество
Минтруда попросило Беларусбанк не взимать комиссию за прием платежей наличными за соцуслуги
17:15 Общество
Двух жителей Орши задержали за продажу оружия
17:14 Происшествия
Пункты пропуска "Вильча" и "Александровка" могут получить статус международных
17:08 Общество
Действия подозреваемых в деле Хашукджи были спланированными - генпрокурор Саудовской Аравии
16:58 В мире
Минский таксист присвоил оставленные в машине часы за Br10 тыс.
16:51 Происшествия
Беларусь заинтересована в расширении промкооперации и инвестсотрудничества с Азербайджаном
16:46 Экономика
Дом милосердия в Городокском районе станет отделением сопровождаемого проживания
16:45 Регионы
Израиль и Китай заинтересованы в поставках минского мороженого
16:44 Новости компаний
Древний челн поднимут со дна Немана
16:34 Общество
Многосторонние форумы необходимы для преодоления глобальных проблем - помощник Генсека ООН
16:31 В мире
Количество вакансий в Брестской области за январь-сентябрь выросло на 40%
16:30 Регионы
Беларусь и Великобритания отмечают необходимость противодействия этнической и религиозной нетерпимости
16:22 Политика
Щеткина: Бакинский форум по устойчивому развитию - важная платформа для обмена опытом
16:22 Общество
Мартин Клижан и Александр Згировский откроют матч Кубка Дэвиса Словакия - Беларусь
16:20 Спорт
Cергей Шнуров показал фото с новой женой
16:19 Калейдоскоп
Все новости
Темы
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Международный форум "Евразийская неделя" Международный форум "Евразийская неделя"
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Двух жителей Орши задержали за продажу оружия

Происшествия 25.10.2018 | 17:14

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух жителей Орши задержали во время продажи пистолета и револьвера, сообщили БЕЛТА в МВД.

В среду, 24 октября, сотрудники седьмого управления (по Витебской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД за продажу оружия с поличным задержали двух неработающих жителей Орши. "Мужчины во время сделки выручили $1,2 тыс. за пистолет ТТ и револьвер системы Нагана. Установлено, что они же 4 сентября в Дубровенском районе продали самодельный пистолет под патроны калибра 9 мм с приспособлением для бесшумной стрельбы и пистолет Беретта такого же калибра", - проинформировали в МВД.

Управлением Следственного комитета по Витебской области в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Ранее один из них был судим по ч.3 ст.181 УК (торговля людьми).

/Будет дополнено/.-0-

Новости по теме
Обвиняемый в педофилии житель Жлобина приговорен к 15 годам лишения свободы
Минчанин покупал наркотики за криптовалюту
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Витебская область, оружие, Орша, Следственный комитет
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Лукашенко 26 октября встретится с Порошенко и примет участие в белорусско-украинском форуме регионов
Масштабное совещание с участием Президента по развитию цифровой экономики пройдет в I квартале 2019 года
Афиша выходного дня: фестиваль кельтской культуры, "Искусство шоколада" и "Анимаевка-2018"
Банкам с 29 октября запретят менять ставки по кредитам в одностороннем порядке и брать плату за некоторые услуги
Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 26 октября
Физлицам могут разрешить подавать налоговые декларации не по месту жительства
Минтруда попросило Беларусбанк не взимать комиссию за прием платежей наличными за соцуслуги
Пересечение границы через два польских пункта пропуска может быть затруднено из-за дорожных работ
Успехи белорусского здравоохранения во многом связаны с развитием радиологии - Малашко
МИД: односторонние санкции во внешней политике неприемлемы и контрпродуктивны
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4058 BYN 2.404 BYN 2.409 BYN
USD
2.1094 BYN 2.109 BYN 2.112 BYN
RUB
3.2133 BYN 3.205 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

МНС не будет вводить в 2019 году ежеквартальный сбор сведений о доходах граждан
Все видео

Фотоновости

Торжественное собрание и концерт к 100-летию ВЛКСМ прошли в Витебске
Все фото

Инфографика

I Форум регионов Беларуси и Украины I Форум регионов Беларуси и Украины пройдет 25-26 октября в Гомеле.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Фото из архива Лукашенко 26 октября встретится с Порошенко и примет участие в белорусско-украинском форуме регионов
Масштабное совещание с участием Президента по развитию цифровой экономики пройдет в I квартале 2019 года
Лукашенко: цифровизация обеспечит более эффективную работу реального сектора экономики
Политика
Анатолий Глаз МИД: односторонние санкции во внешней политике неприемлемы и контрпродуктивны
Беларусь и Великобритания отмечают необходимость противодействия этнической и религиозной нетерпимости
Мозамбик заинтересован в использовании белорусского опыта в сельском хозяйстве
Экономика
Банкам с 29 октября запретят менять ставки по кредитам в одностороннем порядке и брать плату за некоторые услуги
"Нафтан" в ноябре начнет выпускать дизтопливо с повышенной морозоустойчивостью
Беларусь заинтересована в расширении промкооперации и инвестсотрудничества с Азербайджаном
Общество
Фото из архива В Беларуси определен порядок проведения переписи населения в 2019 году
Комсомольцы шли в бой...
Социальные услуги по договору ренты в Беларуси получают 20 минчан
Регионы
Фото из архива Контроль за охраной труда на предприятиях Минска усилят
Афиша выходного дня: фестиваль кельтской культуры, "Искусство шоколада" и "Анимаевка-2018"
В Брестской области в январе-сентябре создано 5 тыс. рабочих мест
Спорт
Футболисты сборной Беларуси. Фото АБФФ Сборная Беларуси поднялась на 78-е место в рейтинге ФИФА
Мартин Клижан и Александр Згировский откроют матч Кубка Дэвиса Словакия - Беларусь
Каролина Плишкова обыграла Петру Квитову на итоговом турнире WTA
Технологии
Фото из архива "Белавиа" проведет в соцсети прямой эфир с пилотом
МНС планирует в декабре запустить мобильное приложение для физлиц на iOS
Аналог игры Pokemon Go создали в Ватикане
Культура
Фото Министерства информации Белорусские книги пополнили библиотеку детского центра Белграда
Белорусская анимация занимает высокие позиции в мировом рейтинге - Волчек
Почтовая марка "100 гадоў камсамолу" презентована в Минске
В мире
Фото vk.com/ghestkrd Наводнение на Кубани: более 450 человек эвакуированы, двое погибли
Действия подозреваемых в деле Хашукджи были спланированными - генпрокурор Саудовской Аравии
Многосторонние форумы необходимы для преодоления глобальных проблем - помощник Генсека ООН
Калейдоскоп
Фото АFP В руинах сгоревшего музея в Рио-де-Жанейро нашли самый ценный экспонат
Cергей Шнуров показал фото с новой женой
В китайской провинции Хэбэй обнаружены останки динозавра возрастом более 130 млн лет
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко 11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев 4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность Пресс-конференция Владимир Улахович 26 сентября "Школа экспорта" - проект БелТПП для бизнеса
Газета 7 дней
Белорусская кухня: неделя удовольствия
ПОСТ № 1: Вахта памяти
Бить во все колокола
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия