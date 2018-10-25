Двух жителей Орши задержали за продажу оружия

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух жителей Орши задержали во время продажи пистолета и револьвера, сообщили БЕЛТА в МВД.

В среду, 24 октября, сотрудники седьмого управления (по Витебской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД за продажу оружия с поличным задержали двух неработающих жителей Орши. "Мужчины во время сделки выручили $1,2 тыс. за пистолет ТТ и револьвер системы Нагана. Установлено, что они же 4 сентября в Дубровенском районе продали самодельный пистолет под патроны калибра 9 мм с приспособлением для бесшумной стрельбы и пистолет Беретта такого же калибра", - проинформировали в МВД.

Управлением Следственного комитета по Витебской области в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Ранее один из них был судим по ч.3 ст.181 УК (торговля людьми).

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