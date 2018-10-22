Экс-директор Житковичского моторостроительного завода за взятки приговорен к 9 годам колонии

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора Житковичского моторостроительного завода, обвиняемого в совершении коррупционных преступлений. Такая информация размещена на сайте Гомельского областного суда, сообщает БЕЛТА.

Экс-директор обвинялся в получении взяток в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями.

По данным следствия, в 2008-2015 годах при проведении конкурентной процедуры закупки директор завода договорился с представителями нескольких иностранных компаний о получении от них вознаграждения в 5% от стоимости каждой предстоящей сделки. На кону - благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, в интересах этих компаний. А именно - заключение (исполнение) контрактов на закупку металлообрабатывающего оборудования. По итогу конкурса руководитель принимал решение о признании победителем конкретные компании, о чем сообщал членам конкурсной комиссии.

Всего с 2008 по 2015 год обвиняемый незаконно получил в качестве взятки $149,5 тыс. Его действия квалифицированы следствием по ч.3 ст.430 (получение взятки повторно, в особо крупном размере) и ч.2 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Беларуси.

Как отметили в пресс-службе, по совокупности преступлений обвиняемому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, штрафа в 300 базовых величин - Br7350, с конфискацией всего имущества. Также экс-директор на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Кроме этого, с обвиняемого взыскан в доход государства стоимостный эквивалент неосновательно приобретенной выгоды в сумме Br315,7 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-