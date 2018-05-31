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Экс-начальник Пинской СПМК подозревается в хищении в особо крупном размере

Происшествия 31.05.2018 | 15:55
Фото из архива
Фото из архива

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бывший руководитель одной из строительных организаций Пинска подозревается в хищении основных средств в особо крупном размере, сообщил БЕЛТА начальник Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Брестской области Валерий Велесницкий.

При пособничестве своего заместителя экс-начальник Пинской СПМК-5 искусственно создал задолженность предприятия перед минским индивидуальным предпринимателем. В счет погашения долга за якобы поставленные в аренду строительные леса он безвозмездно передал однокомнатную квартиру в строящемся доме в Пинске в собственность ИП, а тот впоследствии продал ее третьему лицу. При этом по договоренности деньги от сделки с недвижимостью четверо злоумышленников распредели между собой. Тем самым предприятию был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше Br53 тыс.

По материалам финансовой милиции УСК по Брестской области возбудило в отношении бывшего руководителя уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). В настоящее время все фигуранты этого дела находятся в следственном изоляторе. Проводится предварительное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-

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Теги
КГК, Пинск, хищение
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