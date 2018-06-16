Экс-замначальника отдела "Миноблавтотранса" приговорен к 3 годам ограничения свободы

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска 15 июня вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела организации перевозок ОАО "Миноблавтотранс", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.
Житель Минска обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст.430 УК. Однако суд переквалифицировал его действия на ч.1, 2 ст.433 УК.
В итоге суд признал экс-замначальника отдела виновным в принятии работником иной государственной организации, не являющимся должностным лицом, имущества, предоставляемого ему за совершенное в пределах его служебных полномочий действие в пользу лица, предоставляющего такое имущество. Его приговорили к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. С обвиняемого в доход государства взыскано более Br3 357, соответствующих доходу, полученному преступным путем.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
Как ранее сообщали следователи, мужчина обвинялся в том, что с 2016 года по сентябрь 2017-го не менее четырех раз взял деньги от представителей перевозчиков за благоприятное решение вопросов, которые входили на тот момент в его компетенцию. Вознаграждение предлагалось за подготовку документов для заключения договоров на перевозку пассажиров в пригородном направлении.-0-
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