Экстрадированному из Хорватии нелегальному минскому застройщику предъявлено обвинение

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстрадированному из Хорватии в Беларусь нелегальному минскому бизнесмену-застройщику предъявлено обвинение по 21 эпизоду противоправной деятельности, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности при строительстве многоквартирных домов в усадебной части застройки Минска. "Двое фигурантов до возбуждения уголовного дела выехали за пределы Беларуси и скрылись от правоохранительных органов. Один из них - 55-летний обвиняемый - был задержан в 2017 году в Хорватии и выдан Беларуси. По результатам расследования мужчине предъявлено окончательное обвинение по 21 эпизоду противоправной деятельности. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.233 УК. Общий доход от незаконной предпринимательской деятельности составил не менее Br2,4 млн", - проинформировали в Следственном комитете.

Уголовное дело в отношении мужчины передано прокурором в суд. Местонахождение сообщника обвиняемого до настоящего времени неизвестно, в связи с этим уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство.

Следователями также вынесены два представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления в одну из районных администраций г. Минска и предприятие Госстройэкспертизы. В документах отмечены недостатки при проведении экспертизы проектов и приемки в эксплуатацию одного из построенных домов без надлежащего обследования.

Как сообщалось, двое минчан без государственной регистрации занимались строительством блокированных домов, которые по своим признакам могут быть отнесены к многоквартирным. Они продавали в них квартиры под видом долей в праве собственности. Мужчины приобретали ветхие дома и земельные участки, организовывали снос и возводили двухэтажные и трехэтажные дома, а после продавали в них жилье. При этом каждое из жилых помещений содержало в себе все признаки отдельной квартиры. В большинстве случаев приобретение ветхих домов и строительство на их месте оформлялось на подставных лиц - знакомых и родственников.-0-