Электровелосипеды стоимостью более Br110 тыс. задержали при попытке ввоза в Беларусь

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможня пресекла попытку незаконно ввезти в Беларусь электрические велосипеды стоимостью свыше Br100 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В пункте пропуска "Каменный Лог" таможенники выявили нарушение со стороны субъекта хозяйствования: тот, намереваясь уклониться от уплаты таможенных платежей, не указал в документах дорогостоящие электрические велосипеды и прочую технику.

При проведении таможенного контроля установлено, что в полуприцепе находится более 80 электрических велосипедов, три мотоцикла, а также около 100 единиц комлектующих к ним. Сведения о товаре отсутствовали в документах, представленных водителем российской фирмы-перевозчика.

Согласно оценке Белорусской торгово-промышленной палаты, куда электрические велосипеды и другие товары были направлены на экспертизу, их стоимость составляет почти Br113 тыс. Таким образом перевозчик пытался сэкономить на уплате таможенных платежей свыше Br44 тыс.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс. Нарушителю грозит штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-

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