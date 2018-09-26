Еще двух пострадавших от взрыва на "Могилевдреве" перевели на лечение в Минск

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Республиканский ожоговый центр в Минске доставили еще двух пострадавших во время взрыва на "Могилевдреве". Такая информация прозвучала в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
Первая пациентка в крайне тяжелом состоянии была переведена на лечение в Минск рано утром. Степень ожогов у нее достигает 60%.
На момент аварии в производственном помещении было девять работников, шесть пострадали. В тяжелом состоянии трое.
Как сообщалось, взрыв произошел вечером 25 сентября в лакокрасочном цехе "Могилевдрева". Причина устанавливается, возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич взял расследование под личный контроль.-0-
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