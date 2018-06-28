Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
28 июня 2018, Чт
+20°C
Малооблачно EUR 2.313
USD 2.0011
RUB 3.1621
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: суверенитет Беларуси - это люди, которые искренне и честно выполняют свою работу
Президент
Лукашенко 29 июня примет участие в митинге-реквиеме на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец"
Президент
Шапиро решил подать в отставку с поста председателя ФХБ
Спорт
"Мечтала выиграть хоть 10 рублей, а выиграла квартиру в Минске". Главный приз 74-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" достался маме в декрете Татьяне Жванской из деревни Боровляны
Общество
Ставки НДС в Беларуси в 2019 году изменять не планируется
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Фигуранты дела Коржича признали фактическую сторону предъявленного обвинения
19:40 Происшествия
КГБ пообещал представить новые подробности по делу о коррупции в сфере здравоохранения
19:29 Общество
РЕПОРТАЖ: От фермы до прилавка: как в Гродненской области производят молочную продукцию
19:24 Регионы
В Минске наградили лауреатов конкурса "Человек дела - 2018"
19:11 Общество
НПЦ по продовольствию планирует выпускать питьевую воду для детей
19:01 Общество
Сборные Колумбии и Японии вышли в 1/8 финала футбольного чемпионата мира
19:01 Спорт
В Беларуси с 2019 года будет усовершенствован механизм обжалования решений налоговых органов
18:38 Экономика
Белорусские и российские ученые будут развивать взаимодействие в сохранении исторической памяти
18:36 Общество
Саакашвили заочно приговорен к шести годам тюрьмы
18:25 В мире
МАРТ закрепит норму об указании цены товара за литр и килограмм законодательно
18:20 Общество
Гибель рыбы отмечена в реке Правая Лесная в Каменецком районе
18:19 Регионы
Белорусское плодоовощное пюре планируется поставлять в Китай
18:15 Экономика
Совет Республики одобрил изменения в закон о СМИ
18:12 Общество
В Беларуси за январь-май изъято более 700 кг наркотиков
18:08 Происшествия
В Турции для туристов откроют самый опасный в мире серпантин
18:03 Калейдоскоп
Определен туристический оператор II Европейских игр
17:59 Общество
Волейболистки "Минчанки" выступят в основном раунде Лиги чемпионов
17:53 Спорт
Организации и ИП Беларуси будут ежеквартально предоставлять в налоговые органы сведения о доходах граждан
17:44 Экономика
Белорусские сенаторы одобрили поправки в закон о массовых мероприятиях
17:27 Общество
За 100 дней до старта юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе у белорусов 16 лицензий
17:21 Спорт
Все новости
Темы
День Независимости День Независимости
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Фигуранты дела Коржича признали фактическую сторону предъявленного обвинения

Происшествия 28.06.2018 | 19:40
Фото из архива
Фото из архива

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуранты дела Коржича признали фактическую сторону предъявленного обвинения. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обвиняемые признали фактическую сторону предъявленного обвинения, хотя утверждают, что не имели умысла на такие тяжкие последствия. То есть они полагают, что не виновны в самоубийстве рядового Коржича", - пояснил Иван Носкевич.

Председатель СК рассказал, что все ходатайства, заявленные потерпевшей, матерью погибшего солдата, удовлетворены в полном объеме. В том числе была проведена эксгумация тела, назначена повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза. "Она подтвердила выводы первоначальной экспертизы, в частности о том, что на теле умершего каких-либо иных телесных повреждений, не связанных с самоповешением не имеется", - сказал Иван Носкевич.

Следственным комитетом выполнены требования ст.262 Уголовно-процессуального кодекса. В связи с окончанием расследования прокурору передано уголовное дело по обвинению троих военнослужащих 72-го учебного центра, сержантов, в совершении ряда преступлений, в том числе повлекших тяжкие последствия, а именно самоубийство рядового Коржича.

"Троим обвиняемым вменяется превышение власти, повлекшее тяжкие последствия, получение взятки, повторное получение взятки, а также совершение кражи", - добавил Иван Носкевич. Председатель СК подчеркнул, что у следствия нет сомнений в том, что эта квалификация правильная, совокупность собранных доказательств подтверждает вину в полном объеме.

Он напомнил, что на первоначальном этапе следствие рассматривало три версии: самоубийство, умышленное убийство и доведение до самоубийства. По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства. В связи с чем фигурантам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщалось, после предъявления окончательного обвинения трем сержантам в доведении до самоубийства рядового Коржича Следственный комитет объявил о завершении предварительного расследования и передаче материалов дела для ознакомления матери погибшего Светлане Коржич и обвиняемым. После изучения материалов уголовного дела (а они составляют более 30 томов) по ходатайству женщины проводились дополнительные следственные действия. Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе.-0-

Уголовное дело о гибели Александра Коржича направлено в прокуратуруУголовное дело о гибели Александра Коржича направлено в прокуратуру
"Следственным комитетом принято решение о передаче уголовного дела о гибели Александра Коржича прокурору для направления в суд", - проинформировали в Следственном комитете.

﻿
Теги
Носкевич, Следственный комитет
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.313 BYN 2.3065 BYN 2.318 BYN
USD
2.0011 BYN 1.995 BYN 2 BYN
RUB
3.1621 BYN 3.156 BYN 3.17 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Проект изменений в Налоговый кодекс: результаты работы межведомственной рабочей группы
Все видео

Фотоновости

Совет Республики Беларуси принял к сведению декрет о цифровой экономике
Все фото

Инфографика

График работы больниц и поликлиник на июльские выходные В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травмопункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: миролюбие является основной характеристикой белорусской внешней политики
Лукашенко 29 июня примет участие в митинге-реквиеме на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец"
Благодарности Президента Беларуси объявлены преподавателям и студентам
Политика
Александр Ван дер Беллен Федеральный президент Австрии прибыл с визитом в Беларусь
Белорусский парламент ратифицировал соглашение с Китаем о безвизовом режиме
Следующее заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины пройдет 11 июля
Экономика
Во время конференции Следующий этап реформы налогового законодательства в Беларуси планируется не ранее 2021 года
В Беларуси с 2019 года будет усовершенствован механизм обжалования решений налоговых органов
Белорусское плодоовощное пюре планируется поставлять в Китай
Общество
1944 год. Концлагерь "Тростенец" близ Минска. Печи, в которых фашисты сжигали узников. ДОСЬЕ: Лагерь смерти "Тростенец"
КГБ пообещал представить новые подробности по делу о коррупции в сфере здравоохранения
В Минске наградили лауреатов конкурса "Человек дела - 2018"
Регионы
РЕПОРТАЖ: От фермы до прилавка: как в Гродненской области производят молочную продукцию
Куда пойти в Минске в выходные: День Независимости, праздник вышиванки и экофестиваль "Пастернак"
Гибель рыбы отмечена в реке Правая Лесная в Каменецком районе
Спорт
Геннадий Савилов. Фото из архива Председателем ФХБ избран Геннадий Савилов
Сборные Колумбии и Японии вышли в 1/8 финала футбольного чемпионата мира
Волейболистки "Минчанки" выступят в основном раунде Лиги чемпионов
Технологии
Фото из архива ОАЦ, beCloud и Turkcell договорились о глобальном развитии 4G и 5G в Беларуси
Wargaming открывает интернатуру для художников и дизайнеров
Samsung и Apple урегулировали патентный спор относительно дизайна смартфонов
Культура
Скриншот из видео В минский прокат 5 июля выйдет фильм "Пылающий" по рассказу Харуки Мураками
Названы потенциальные претенденты на "Оскар-2019"
Финал конкурса юных чтецов "Жывая класіка" пройдет 1 сентября в Иваново
В мире
Владимир Путин и Дональд Трамп Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки - Кремль
Саакашвили заочно приговорен к шести годам тюрьмы
Лоукостер Wizz Air изменил правила перевозки ручной клади
Калейдоскоп
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо Леонардо Ди Каприо показал фото с Брэдом Питтом со съемок фильма Тарантино
В Турции для туристов откроют самый опасный в мире серпантин
ВИДЕО: В Китае взорвали 15-этажную гостиницу за 10 секунд
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Победители "Марафона безопасности": жизнь – высшая награда
Минск на минном поле
Сколько золота в "корзинке"?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия