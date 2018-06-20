Финансовую пирамиду прикрыли в Мозыре

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Мозырского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований по Гомельской области пресекли незаконную деятельность социальной финансовой сети "Элеврус", сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Установлено, что видеоблогер из Калинковичей вместе с несколькими гражданами Беларуси и России организовал в 2015 году на территории республики деятельность незарегистрированной социальной финансовой сети. Работала она по схеме пирамиды. Граждан убеждали вкладывать деньги (в том числе электронные), обещая гарантированный высокий доход (до 365% годовых) на протяжении длительного времени. Причем размер потенциального дохода возрастал, если человек привлекал в пирамиду своих знакомых, которые также вкладывали свои средства.

Система вознаграждения участников за привлечение вкладчиков действительно была. Также "Элеврус" активно рекламировался в социальных сетях и на видеохостинге YouTube. Лидер финансовой сети много встречался с действующими и потенциальными участниками пирамиды, презентуя ее возможности в Минске, Молодечно, Бресте, Пинске, Барановичах, Жлобине, Мозыре, Калинковичах и других городах. В своих выступлениях он акцентировался на благих намерениях сети, которую сравнивал с фондом взаимопомощи, созданным для поддержки детей, пенсионеров. Мошенник также обещал, что вклады будут инвестироваться в различные проекты, которые должны приносить дополнительный доход в перспективе. Хотя весь доход первых вкладчиков формировался исключительно за счет привлечения денежных средств от новичков.

Деньги вкладчиков переводились на счета, открытые в белорусских банках на менеджеров "Элевруса" (так называемых хранителей), которые в свою очередь перераспределяли средства согласно установленным правилам участия.

В результате преступной деятельности организатор и активные члены финансовой сети получили доход в размере более Br400 тыс.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой) УК. Организатор финансовой пирамиды находится под стражей, ему предъявлено обвинение. Проводятся следственные действия.-0-