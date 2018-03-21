Фура без страховки и легковушка без техосмотра столкнулись под Минском

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик без страховки и легковушка без техосмотра столкнулись под Минском, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
Авария произошла сегодня около 11.00 на 11-м км автодороги Колодищи - Заславль. "Водитель грузовика MAN двигался в сторону Колодищей, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым Opel. Обе машины съехали в кювет и опрокинулись. В результате ДТП пассажир Opel получил травмы и был госпитализирован", - проинформировала Екатерина Сильченко.
Как отметила представитель ОГАИ, у водителя MAN отсутствует действующий договор обязательного страхования, а водитель Opel управлял машиной без пройденного гостехосмотра.-0-
Фото ОГАИ Минского района.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4086 BYN
|2.407 BYN
|2.413 BYN
|USD
|1.9623 BYN
|1.961 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.4121 BYN
|3.402 BYN
|3.412 BYN