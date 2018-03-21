Фура без страховки и легковушка без техосмотра столкнулись под Минском

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик без страховки и легковушка без техосмотра столкнулись под Минском, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Авария произошла сегодня около 11.00 на 11-м км автодороги Колодищи - Заславль. "Водитель грузовика MAN двигался в сторону Колодищей, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым Opel. Обе машины съехали в кювет и опрокинулись. В результате ДТП пассажир Opel получил травмы и был госпитализирован", - проинформировала Екатерина Сильченко.

Как отметила представитель ОГАИ, у водителя MAN отсутствует действующий договор обязательного страхования, а водитель Opel управлял машиной без пройденного гостехосмотра.-0-

Фото ОГАИ Минского района.