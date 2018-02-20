Главбух предприятия в Ляховичах два года завышала себе зарплату

20 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Главный бухгалтер одного из предприятий Ляховичей подозревается в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Местная жительница 1965 года рождения на одном из предприятий райцентра работала в должности главного бухгалтера. По данным следствия, с января 2015 года по декабрь 2016-го она подготавливала платежные поручения и прилагаемые к ним списки, в которые вносила сведения о перечислении зарплаты с банковского счета организации на ее личный. При этом размер переводимых денежных средств фигурантка в документах завышала. Таким образом подозреваемая завладела более чем Br9 тыс.
Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении главбуха возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере) УК. В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, в том числе с участием подозреваемой.-0-
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