Главному инженеру МЗКТ предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главному инженеру ОАО "Минский завод колесных тягачей" предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
"Главный инженер МЗКТ заключен под стражу. Ходатайство следствия о применении данной меры пресечения было заявлено сегодня, прокурор его удовлетворил, - проинформировала Юлия Гончарова. - Подозреваемому предъявлено обвинение по ч.3 ст.430 УК (получение взятки в особо крупном размере). Расследование дела продолжается".
Как сообщалось, мужчину за получение взятки задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Правоохранители установили, что на протяжении 2012-2015 годов при реализации программы техперевооружения главный инженер завода оказывал преступное содействие представителям иностранной коммерческой структуры. За возможность осуществления поставки для нужд предприятия оборудования стоимостью более $20 млн мужчина получил от них взятку в размере $70 тыс. Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.-0-
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