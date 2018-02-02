Замначальника отдела "Миноблавтотранса" подозревается во взяточничестве

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника отдела организации перевозок ОАО "Миноблавтотранс" подозревается во взяточничестве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Первомайским (г. Минска) районным отделом СК возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.430 УК (получение взятки, повторно). "Мужчина подозревается в том, что с 2016 года по сентябрь 2017-го не менее четырех раз взял деньги от представителей перевозчиков за благоприятное решение вопросов, которые входили на тот момент в его компетенцию. Вознаграждение от $100 до $700 предполагалась за подготовку документов для заключения договоров на перевозку пассажиров в пригородном направлении", - рассказала Марина Дранькова.

Противоправную деятельность должностного лица выявили сотрудники УБЭП ГУВД. "Для установления всех обстоятельств преступлений в ходе расследования проведены обыски, изучается служебная документация, допрашиваются свидетели. На имущество подозреваемого наложен арест. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по завершении следствия", - проинформировала Марина Дранькова.-0-