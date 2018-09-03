Годовалая девочка в Пинском районе отравилась средством от тараканов

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Годовалая девочка в Пинском районе попала в больницу из-за отравления средством от тараканов. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Девочка играла на кухне, когда в какой-то момент за угловым диваном обнаружила ловушку для тараканов, которую взяла и стала разжевывать.
Мать ребенка быстро это заметила. Вместе с тем девочка госпитализирована с диагнозом "острое отравление". По данному факту следователями проводится проверка.-0-
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