В Столинском районе годовалый ребенок отравился моющим средством

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства отравления малолетнего ребенка в Столинском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел вечером 8 июля в одном из сельских населенных пунктов района. Годовалый ребенок из Бреста вместе с матерью и сестрой находился в гостях у бабушки. Примерно в 20.45 малыш зашел в кухню, где выпил моющее средство. Его госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной больницы.
Столинский РОСК проводит проверку. Известно, что семья характеризуется положительно.-0-
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