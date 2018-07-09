В Столинском районе годовалый ребенок отравился моющим средством

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства отравления малолетнего ребенка в Столинском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел вечером 8 июля в одном из сельских населенных пунктов района. Годовалый ребенок из Бреста вместе с матерью и сестрой находился в гостях у бабушки. Примерно в 20.45 малыш зашел в кухню, где выпил моющее средство. Его госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной больницы.

Столинский РОСК проводит проверку. Известно, что семья характеризуется положительно.-0-