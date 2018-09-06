Гомельчанин хранил во дворе более 8 т металлолома

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Во дворе частного дома гомельчанина обнаружено более 8 т металлолома, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Неработающий 31-летний житель областного центра складировал на территории домовладения 405 кг лома цветного металла и 7,7 т лома черного металла. Факт скупки и хранения лома выявили сотрудники ОБЭП Железнодорожного РОВД Гомеля, прокуратуры и инспекции Министерства по налогам и сборам. Общая стоимость изъятого - более Br1000.

За незаконную предпринимательскую деятельность в отношении мужчины составлен протокол по ч.1-1 ст.12.7 КоАП Беларуси.

Как отметили в УВД, ранее гомельчанин трижды привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. Ему грозит наказание в виде штрафа до ста базовых величин (сейчас базовая величина составляет Br24,5) с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств его совершения, а также дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.-0-