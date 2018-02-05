Гомельские таможенники изъяли у гражданина Украины марихуану в запаянных тубусах

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники изъяли у гражданина Украины в запаянных тубусах, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

У гражданина Украины, следовавшего в автобусе сообщением Киев - Вильнюс через республиканский пункт таможенного оформления "Новая Гута", гомельские таможенники обнаружили марихуану.

"Служебная собака кинологического подразделения таможни своим поведением обозначила возможное нахождение наркотических средств в личных вещах гражданина, следовавшего в Литву. В результате проведения осмотра в карманах его одежды обнаружены маленькие тубусы, запаянные с обоих концов. Сам гражданин признался, что в тубусах находится марихуана, собранная в Житомирской области. А свои "запасы" он хранил в специально запаянных цилиндрах, чтобы "трава" не отсырела", - рассказали в ГТК.

Согласно заключению эксперта управления Госкомитета судэкспертиз по Гомельской области, высушенное измельченное вещество растительного происхождения зеленого цвета действительно является наркотическим средством, не используемым в медицинских целях, - марихуаной.

Гомельской таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.328-1 УК.-0-