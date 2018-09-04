Гранаты времен войны обнаружены на чердаке жилого дома в Гомеле

4 сентября Гомель /Корр. БЕЛТА/. Две гранаты времен Великой Отечественной войны обнаружены на чердаке жилого дома по проспекту Ленина в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

О небезопасной находке в чердачном помещении дома в дежурную службу МЧС сообщил сотрудник организации, выполняющей ремонт кровли. Боеприпасы были найдены при разборе старых конструкций.

К месту происшествия выехали сотрудники милиции, группа разминирования в/ч 5525. Работники МЧС эвакуировали жильцов дома, а также сотрудников и посетителей магазина, расположенного на первом этаже строения.

Две гранаты РГД-33 времен Великой Отечественной войны изъяты.-0-