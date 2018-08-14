Гродненские пограничники задержали двух граждан Йемена

14 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские пограничники за прошедшие сутки задержали двух граждан Йемена, сообщили БЕЛТА в Гродненской пограничной группе.

Два гражданина Йемена, пытавшиеся незаконно попасть в Польшу, были задержаны у населенного пункта Калеты. При себе у них были мобильные телефоны, продукты питания, прибор ночного видения и кусачки.

Сутками ранее у деревни Бакуны пограничники задержали трех мигрантов из Шри-Ланки. У нарушителей белорусско-польской границы кроме паспортов было временное разрешение пребывания на территории Беларуси до ноября. Такой документ выдается по ходатайству белорусского вуза, где граждане проходили обучение.

"В отношении всех иностранных граждан начат административный процесс за нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения границы", - отметили в Гродненской пограничной группе. Для дальнейшего разбирательства иностранцы помещены в изолятор временного содержания. Им грозит штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет.-0-