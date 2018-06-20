Гродненские таможенники обнаружили в тайнике "Мерседеса" монеты времен Римской империи

20 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Монеты времен Византии и Римской империи обнаружены в тайнике "Мерседеса", сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию ЕАЭС почти 3 тыс. представляющих культурную ценность единиц монет и банкнот. "Гражданин Армении следовал через пункт пропуска "Берестовица" из Испании. Его легковой автомобиль был направлен на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Досмотр подтвердил наличие в тайниках сокрытого товара. Из конструктивной полости днища "Мерседеса" таможенники извлекли почти 1 тыс. монет и более 1,7 тыс. банкнот различных государств и различных номиналов, карманные и наручные часы, медальоны", - рассказали в Гродненской региональной таможне.

По заключению эксперта таможенной лаборатории, почти все из выявленных предметов представляют культурную ценность, наибольшей ценностью обладают старинные монеты и банкноты времен Римской империи и Византии. Среди незаконно перемещаемого раритета арабские дирхемы XIII века, карманные французские часы конца XIX века, европейский кошелек, мексиканский медальон и памятные медали начала XIX века.

Решением суда Октябрьского района Гродно незаконно перемещаемый через таможенную границу товар конфискован, гражданин Армении оштрафован на 50 базовых величин (1 базовая величина составляет Br24,5).-0-