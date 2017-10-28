Гродненскому хулигану за обстрел троллейбуса дали год условно

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд вынес приговор молодому человеку, который в июле обстрелял троллейбус в Гродно из пневматического оружия, сообщили БЕЛТА в прокуратуре города.

Дело рассматривал суд Лениного района Гродно на выездом заседании в стенах юридического факультета ГрГУ им. Янки Купалы. Житель Гродно обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство). "Обвиняемый признан виновным, - сообщила помощник прокурора города Гродно Алина Чужеземец. - Ему назначен год лишения свободы с применением статьи 78, которая означает, что наказание не будет применяться, если в указанный срок обвиняемый будет исполнять возложенные на него судом обязанности и уплатит уголовно-правовую компенсацию в размере 80 базовых величин в доход государства". В противном случае он отправится отбывать срок в колонию.

Как сообщалось, инцидент произошел ночью 28 июля. Троллейбус двигался по городу, когда прозвучали хлопки, характерные для пневматического оружия. В этот момент мимо проносился легковой автомобиль темного цвета. Именно из него и производились выстрелы. В итоге стекло в конце салона оказалось разбитым. Среди пассажиров пострадавших не было. Установить подозреваемого удалось благодаря звонку одного из жителей города. Задержан молодой человек 1995 года рождения. Той ночью он вместе с приятелями катался на машине отца. За руль посадил друга, так как сам был пьян. Из газового ТТ он обстрелял троллейбус, автозаправку, несколько фонарей и билбордов. Кода же парень услышал о том, что его разыскивают, с целью сокрытия следов преступления избавился от оружия, выбросив его в реку, а транспортное средство отдал в ремонт.

Сообщается, что молодой человек возместил причиненный ущерб в полном объеме - более Br3 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.-0-