Группа компаний в Минске похищала данные из базы "Белтаможсервиса" и переманивала клиентов

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минску расследуется уголовное дело о несанкционированном доступе и копировании информации из базы данных РУП "Белтаможсервис". Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Обвиняемыми и подозреваемыми по уголовному делу признаны должностные лица ряда организаций, входящих в группу компаний Vim Union, в том числе действующие руководители этих предприятий. Противоправные действия были выявлены при тесном взаимодействии оперативников управления "К" МВД Беларуси и следователей столичного управления Следственного комитета.

"С декабря 2015 по январь 2018 года должностные лица с использованием специально разработанных вредоносных программ получали несанкционированный доступ и копировали информацию из базы данных. ПО было создано бывшим сотрудником РУП "Белтаможсервис", который был осведомлен о существовавшей системе хранения информации на предыдущем месте работы и на протяжении некоторого времени занимал должность специалиста по безопасности в группе компаний Vim Union. Подобным способом в распоряжение фигурантов поступали сведения о поданных электронных таможенных декларациях предприятиями, которые занимаются экспортом и импортом товаров", - проинформировали в СК.

Собранная информация использовалась в деятельности ООО "МонолитПромИнвест", ООО "Внешевросервис", ООО "Монолитлогистик". С ее помощью оценивались риски при заключении договоров, устанавливался объем товарооборота предприятий. "Что самое важное, велась работа по переманиванию крупных клиентов. Имея необходимые сведения, составляющие коммерческую тайну, представители группы компаний Vim Union звонили представителям предприятий из базы данных и предлагали свои услуги на более выгодных условиях. Таким образом правам и интересам РУП "Белтаможсервис" причинен существенный вред", - отметили в СК.

Действия трех обвиняемых в зависимости от их роли квалифицированы по ч. 2 ст. 254 УК (коммерческий шпионаж), ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации), ст. 352 УК (неправомерное завладение компьютерной информацией), ч. 2 ст. 354 УК (разработка и использование вредоносных компьютерных программ). Два фигуранта заключены под стражу.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, в том числе изучается документация организаций, анализируются данные с изъятой компьютерной техники, устанавливается сумма потерь, понесенных РУП "Белтаможсервис". Проводятся допросы, очные ставки. По их результатам будет дана правовая оценка действиям фигурантов уголовного дела.-0-