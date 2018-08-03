Грузовик с перебитым VIN-номером задержан на белорусско-литовской границе

3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Грузовик Volvo с перебитым VIN-номером задержан на белорусско-литовской границе, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
Грузовой автомобиль с российской регистрацией следовал через пункт пропуска "Бенякони". При проведении контроля у сотрудников таможни возникли сомнения в подлинности идентификационного номера автомобиля. Volvo был направлен на экспертизу. "Эксперт Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз подтвердил, что VIN-номер действительно подвергался изменению путем удаления знаков и полировки поверхности номерной площадки, на которую впоследствии и нанесена вторичная маркировка", - рассказали в таможне. Таким образом, перемещая один грузовик под видом другого, российская фирма-перевозчик намеревалась уклониться от уплаты таможенных платежей в сумме около Br44 тыс.
По факту правонарушения начат административный процесс. Грузовик изъят до решения суда.-0-
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