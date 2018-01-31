31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик сбил школьника в Логойском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла 30 января около 16.20 на 20-м км автодороги Боровляны-Логойск в д.Острошицы. "Водитель на автомобиле МАЗ ехал в сторону д. Острошицкий Городок и сбил 14-летнего школьника. Он переходил дорогу от остановки позади стоящего рейсового автобуса вне нерегулируемого пешеходного перехода, который был в зоне его видимости", - проинформировали в ГАИ.
В результате ДТП мальчик с полученными травмами был госпитализирован.-0-
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