31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик сбил школьника в Логойском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 30 января около 16.20 на 20-м км автодороги Боровляны-Логойск в д.Острошицы. "Водитель на автомобиле МАЗ ехал в сторону д. Острошицкий Городок и сбил 14-летнего школьника. Он переходил дорогу от остановки позади стоящего рейсового автобуса вне нерегулируемого пешеходного перехода, который был в зоне его видимости", - проинформировали в ГАИ.

В результате ДТП мальчик с полученными травмами был госпитализирован.-0-