Инженер минского "Горремавтодора" подозревается в получении взяток топливом

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженер "Горремавтодора Мингорисполкома" подозревается в получении взяток топливом, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Уголовное дело по ч.1 ст.430 УК (получение взятки) возбуждено в отношении ведущего инженера отдела технического надзора по ремонту государственного производственного объединения "Горремавтодор Мингорисполкома". Он был задержан оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями во время получения 60 л дизтоплива от начальника участка государственного предприятия "Гордорматериалы".

Взятка полагалась за благоприятное решение вопроса принятия работ по содержанию и обслуживанию МКАД, причем основная часть этих работ была выполнена только на бумаге. "У оперативников есть все основания полагать, что подобным образом работы, которые заключались в основном в замене дорожного ограждения, у ГП "Гордорматериалы" принимались чиновником на протяжении последнего года, - отметили в УВД. - В благодарность за ежемесячную подпись в документах о приемке работ начальник участка предприятия "Гордорматериалы" еженедельно, как считают оперативники, передавал 60 л дизтоплива контролирующему лицу. Дизтопливо для взяток сливалось с техники, задействованной для проведения ремонтных работ".-0-