Из-за пожара в Вилейской школе-интернате было эвакуировано 60 человек

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пожара в Вилейской школе-интернате для детей с тяжелыми нарушениями речи было эвакуировано 60 человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о возгорании в подвале трехэтажного здания школы-интерната поступило 24 января около 13.40. "До прибытия подразделений МЧС администрацией объекта эвакуированы 45 детей и 15 работников учреждения. Пострадавших нет", - пояснили в МЧС.
В результате пожара в помещении теплоузла поврежден стол и закопчены стены. Причина возгорания устанавливается.-0-
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