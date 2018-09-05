5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за ударов молнии в Гродненской области за сутки произошло 7 пожаров, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

В Островце ранним утром 4 сентября горел двухэтажный блочный дом по ул. Зорной. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Около 21 часа поступило сообщение о том, что горит жилой дом, использующийся под дачу, на хуторе Бараниха Щучинского района. Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие и имущество в доме.

В Щучинском, Вороновском, Берестовицком и Лидском районах также зафиксированы факты возгорания хозяйственных построек. А в деревне Ятвезь Дятловского района на территории частного домовладения сгорел рулон соломы весом в 150 кг.

Во всех случаях предполагаемой причиной пожара называется удар молнии. В областном управлении МЧС напомнили, что для защиты домов и хозпостроек от грозовых разрядов рекомендуется устанавливать и поддерживать в исправном состоянии молниезащиту. Расчет эффективности и установку защитных устройств проводят специализированные организации.

"Во время грозы также часто наблюдается шквалистое усиление ветра. В такую погоду следует плотно закрыть окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб жилищу. Машину лучше поставить в гараж или припарковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите навесные сооружения, надломленные и зависшие ветки деревьев, линии электропередачи, - отметили в областном управлении МЧС. - В случае возникновения угрозы для жизни или здоровья следует сообщить об этом в службу спасения по телефонам 101 или 112".-0-

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