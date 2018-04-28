28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высоковольтная линия электропередачи отключена на двух участках из-за деформации путепровода в Лунинецком районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС Беларуси.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Лунинецком районном исполкоме приняла решение по отключению высоковольтной линии электропередачи (110 кВ) на двух участках: Лунинец - путепровод и путепровод - Ганцевичи.

Как сообщалось, в Лунинецком районе во время ремонта автомобильного путепровода (363-й км дороги М10 Граница РФ - Гомель - Кобрин) деформировались конструкции. Появилась трещина на одной из четырех железобетонных опор.

В результате крена путепровода приостановлено движение по нему автомобильного транспорта, а также железнодорожное сообщение. По состоянию на 15.00 произошла задержка движения дизель-поезда Лунинец-Барановичи.

В Лунинецком районе на трассе М10 остановлено движение "Во время проведения ремонтных работ на путепроводе произошла деформация строительных конструкций. Движение автомобилей на этом участке остановлено. Объезд - через Лунинец", - рассказал Виталий Новицкий.

Для автомобильного транспорта организован объезд по маршруту деревня Дятловичи - деревня Боровцы - деревня Вичин (в направлении из Кобрина) и обратно. Ориентировочное расстояние объезда 15 км.

Для доставки пассажиров железнодорожного транспорта со станции Люща до станции Дятловичи задействована техника автомобильного парка №10 Лунинца ОАО "Брестоблавтотранс".-0-