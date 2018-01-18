18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люлька автоподъемника с двумя рабочими упала с высоты в Бобруйске, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления СК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда (ст. 306 УК) возбуждено Бобруйским межрайонным отделом СК. "Установлено, что 17 января двое рабочих бобруйского коммунального предприятия по обслуживанию жилищного фонда Ленинского района в люльке гидравлического подъемника на высоте обрезали ветки деревьев во дворе дома на ул.Октябрьской. Из-за повреждения крепления гидравлического механизма подъема стрелы произошло неконтролируемое падение с высоты около 7 м люльки мобильной рабочей платформы с находившимися в ней рабочими, - рассказала Оксана Соленюк. - В результате падения двое мужчин получили травмы и были госпитализированы".

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства. На предприятии изъяты документы с информацией о проведении инструктажей рабочих по технике безопасности, а также документы, которые регламентируют деятельность организации. По уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская в отношении потерпевших.-0-