17 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Маршрутный автобус и грузовик столкнулись под Витебском, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла сегодня на 12-м километре автодороги Р115 Витебск - Городок. Водитель маршрутного автобуса ПАЗ 4234 при движении со стороны Витебска в направлении Городка выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с двигавшимся на разрешающий сигнал светофора КаМАЗом, принадлежащим частному предприятию.

На момент аварии в автобусе находилось три пассажира. Они, а также водители машин (мужчины 1961 и 1988 годов рождения, находились в трезвом состоянии) не пострадали. Транспортные средства получили технические повреждения.

В ближайшее время на территории Витебской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, метель, а также сильный ветер, что приведет к образованию гололедицы. ГАИ рекомендуют водителям быть бдительными, не превышать скорость движения, соблюдать дистанцию, не совершать обгонов, особенно при движении за городом. Скользкая дорога и сильный боковой ветер ухудшают устойчивость транспортного средства. Пешеходам также рекомендуется быть внимательными, переходить проезжую часть только на пешеходных переходах, с наступлением темного времени суток использовать световозвращатели.-0-