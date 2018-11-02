Матери убитой в Лунинце девочки и ее знакомому предъявлено обвинение

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мать убитой в Лунинце восьмимесячной девочки и ее знакомый заключены под стражу, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Подозреваемым в убийстве ребенка 25-летней матери и ее 47-летнему знакомому предъявлено обвинение. Следствием действия каждого из них квалифицированы по п.п.2, 6, 13, 15 ч.2 ст.139 УК (убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц). К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня они будут переведены в СИЗО Бреста. В момент задержания у женщины было 1,6 промилле алкоголя, у мужчины - 1,2 промилле.

Трагедия произошла в Лунинце вечером 27 октября. Труп дочери с признаками насильственной смерти обнаружил ее 28-летний отец.

Известно, что эта семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. В ней воспитывается еще двое детей - мальчики четырех и шести лет. Они сейчас находятся с отцом.-0-