10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжаются поисково-спасательные работы на "Беларуськалии". Эта информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

"Дополнительной информации по инциденту на "Беларуськалии" нет. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, обрушение произошло 9 марта в шахте "Беларуськалия".

"В 18.30 9 марта в МЧС поступило сообщение об инциденте на территории 3-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий". По предварительной информации, при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта - 620 м произошло обрушение пород кровли с выбросом газа метана и соли из массива", - проинформировали в МЧС.

На участке находились двое рабочих. Работники военизированной горноспасательной части предприятия провели работы по разгазованию данного участка для снижения концентрации паров метана в воздухе и начали работы по разборке завала. Причина произошедшего выясняется.-0-

Обрушение произошло в шахте "Беларуськалия" "По предварительной информации, при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта - 620 м произошло обрушение пород кровли с выбросом газа метана и соли из массива", - проинформировали в МЧС.