Милиция задержала 9 нелегальных мигрантов на двух минских рынках

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская милиция во время рейдов на двух рынках задержала девять нелегальных мигрантов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители днем 21 февраля провели общегородскую рейдовую отработку территории ТД "Ждановичи", а также рыночного комплекса "Заходнi". "Рейды проводились для выявления иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории столицы. В результате были обнаружены и задержаны девять иностранцев, которые нарушили законодательство о правовом положении иностранных граждан в Республике Беларусь", - проинформировали в ГУВД.-0-
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