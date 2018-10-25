Милиция задержала подозреваемых в нападении на минского маршрутчика

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемых в нападении на минского маршрутчика задержали на трассе М1, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Две иномарки задержали на трассе М1 сотрудники ГАИ Борисова и Смолевичей. Находившиеся в машинах 6 человек доставлены для разбирательства в Борисовское РУВД", - проинформировали в управлении.

Как сообщалось, столичным Центральным районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту избиения водителя маршрутки неизвестными. Маршрутка ехала по улице Орловской от Комаровского рынка в сторону Сухарево. Пытаясь объехать впереди стоящий трактор, водитель выехал во вторую полосу и снова вернулся в правую. Через некоторое время выезд маршрутки заблокировали два автомобиля с российскими номерами. Из обеих машин выскочили водители и ударили мужчину в лицо. После этого нападавшие скрылись. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).-0-