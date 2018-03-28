Минчанин 30 лет получал пенсию за умершую мать

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин 30 лет получал пенсию за свою умершую мать, сообщила БЕЛТА официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга Михаленя.

В РУВД Минска обратились работники территориального органа социальной зашиты для установления местонахождения старейшей жительницы Минска 1904 года рождения. Соцработники несколько раз пытались посетить женщину по месту жительства, однако ее сын утверждал, что она проживает в сельской местности Гродненской области. В ходе проверки было установлено, что женщина скончалась в 1988 году в возрасте 84 лет. Родственники женщину захоронили, однако сын умершей скрыл от органов соцзащиты факт смерти матери и с 1988 года получал ее пенсию в банке по доверенности.

Мужчина 1943 года рождения не работает, является пенсионером. Примерная сумма ущерба составляет более Br100 тыс.

В ходе расследования уголовного дела рассматриваются все обстоятельства, направленные на получение денежных средств путем обмана. По результатам расследования будет определена окончательная сумма ущерба.

Московским (города Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК (мошенничество). Ему грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации.-0-