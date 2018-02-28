Минчанин грабил на улицах женщин и проигрывал деньги в автоматах

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин грабил на улицах женщин и проигрывал отнятые деньги в автоматах, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Злоумышленник нападал на женщин в безлюдных местах. Он силой вырывал из рук сумки, на бегу доставал из кошелька деньги, остальное выбрасывал по пути. Некоторые женщины получили телесные повреждения. "В настоящий момент известно о пяти пострадавших. Сумма общего ущерба составляет около Br300. Как пояснил задержанный, 20-летний минчанин после грабежа направлялся в игровые клубы, в которых проигрывал все деньги в автоматах", - рассказали в ГУВД.

Задержали молодого человека сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома и отдела уголовного розыска Первомайского РУВД, когда тот возвращался домой с работы. Минчанин подозревается в совершении пяти грабежей в столице и Минском районе. Как отметили в ГУВД, молодой человек был официально трудоустроен электромонтером на одном из государственных предприятий. Ранее судим не был, в ноябре прошлого года демобилизовался из армии, по месту жительства характеризуется положительно. Действия задержанного квалифицируются ч. 2 ст. 206 (грабеж) УК. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.-0-